Taarabt decisivo na vitória de Marrocos sobre o Níger

Adel Taarabt, do Benfica, foi decisivo na vitória de Marrocos sobre o Níger, por 1-0, na madrugada desta quarta-feira. O encontro, de caráter particular, foi disputado no Estádio de Marraquexe, em Marrocos.

O médio encarnado foi titular e assistiu Walid El Karti para o golo da vitória, aos 21 minutos. Marrocos também teve o ex-Benfica Mehdi Carcela no onze.

Taarabt, de 30 anos, está a experienciar uma espécie de "segunda vida" no Benfica. Reabilitado por Bruno Lage, o médio marroquino reentrou na equipa na última época e, na presente temporada, tem-se afirmado como peça importante. Leva quatro jogos disputados, um deles a titular.