Hassan Nader: "Taarabt deixou de lutar com Taarabt"

A aposta de Bruno Lage na recuperação de Adel Taarabt devolveu o marroquino à seleção do seu país, até porque o jogador do Benfica "deixou de lutar" contra si próprio. A presença do médio nos encontros contra o Burkina Faso e o Níger revelaram "um jogador contente", diferente e que voltou a "ser patrão" com a bola nos pés e a fazer "passes decisivos".

O compatriota Hassan Nader, antigo avançado de Farense e Benfica, acompanhou as prestações "positivas" do benfiquista e em declarações a Bola Branca, falou de um novo Taarabt, que "perdeu muito tempo" e nesta fase necessita de "ajuda e que se lhe estenda a mão".