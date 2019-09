Viviano: "Estou de férias em Lisboa"

O guarda-redes Emiliano Viviano diz que está "de férias" em Lisboa, à espera de decidir o seu futuro no Sporting.

O guardião de 33 anos foi contratado na última temporada, ainda com Bruno de Carvalho na direção e Sinisa Mihajlovic como treinador. Estava escalado para ser titular na primeira jornada, em casa do Moreirense, mas uma lesão no aquecimento impediu a estreia. Após a entrada de Frederico Varandas e saída de José Peseiro, Viviano nunca chegou a jogar com a camisola do Sporting.

"Estou mais ou menos de férias em Lisboa, mas férias que nunca quis. Não é culpa minha nem do Sporting, e refiro-me à direção de hoje e não à do passado. Quando chegou a direção, estava lesionado e foram feitas outras escolhas. Tornei-me um excedentário", disse, em entrevista à "Gazzetta dello Sport".

Viviano diz que esteve perto de assinar pelo Cagliari este verão: "Estava tudo acordado, mas viraram-se para o Olsen. Vamos ver o que o futuro me reserva".

Atualmente, o guardião está a treinar à parte, em Alcochete, e a negociar a rescisão de contrato com o Sporting.