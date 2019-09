Leonel Pontes dá folga a maior parte do plantel do Sporting

Leonel Pontes deu folga a grande parte do plantel do Sporting, esta terça-feira.

Segundo a nota oficial do clube, o técnico interino decidiu libertar alguns jogadores do trabalho matinal de terça-feira, devido "à carga ministrada no treino desta segunda-feira e ao volume de jogo que a equipa vai ter até 3 de outubro".

O Sporting vai disputar seis jogos em 18 dias: Boavista, PSV Eindhoven, Famalicão, Rio Ave, Desportivo das Aves e LASK Linz.

Em Alcochete, Fernando deixou o ginásio e trabalhou pela primeira vez no relvado, acompanhado pelo fisioterapeuta. Jovane Cabral fez tratamento e trabalho específico no relvado, assim como Stefan Ristovski, ainda que este último tenha estado no ginásio.

Jesé Rodríguez, Rodrigo Battaglia e Yannick Bolasie foram os atletas que não foram dispensados, e fizeram trabalho físico específico, "com o objetivo de aproximarem os seus níveis atuais dos restantes elementos do plantel".

A equipa voltará ao trabalho esta quarta-feira às 10h30.