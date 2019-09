Sérgio integra mais um jovem da equipa B e Pepe mais perto da recuperação

Sérgio Conceição convocou Mor Ndiaye, médio da equipa B, para a sessão de treino do FC Porto.

O jovem de 18 anos do Senegal chegou ao clube na última temporada, fez 23 partidas nos juniores, e integra o plantel da equipa B esta temporada, já com três jogos disputados. Os guarda-redes Tiago Estêvão (sub-19) e Ricardo Silva (equipa B) também voltaram a integrar a sessão.

Pepe evoluiu para treino condicionado, após a lesão sofrida no jogo contra o Vitória de Guimarães. Sérgio Oliveira (tratamento e ginásio) e Marega (treino condicionado) são os nomes que figuram no boletim clínico portista.



Danilo (Portugal), Diogo Costa, Diogo Leite, Romário Baró e Tomás Esteves (Portugal Sub-21), Fábio Silva (Portugal Sub-19), Marchesín (Argentina), Nakajima (Japão), Tecatito Corona (México), Luis Díaz e Matheus Uribe (Colômbia) estão ao serviço das respetivas seleções.



O FC Porto volta a treinar esta quarta-feira, às 10h30, no Olival.