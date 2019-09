Nakajima abre qualificação do Japão para o Mundial com grande golo

Um grande golo de Shoya Nakajima arrombou as portas da caminhada do Japão para o Mundial de 2022, no Catar.

O extremo do FC Porto abriu caminho, aos 16 minutos, à vitória do Japão no reduto de Mianmar, a antiga Birmânia, por 0-2, no primeiro jogo da primeira fase de qualificação para o Campeonato do Mundo. Ao minuto 81, Takumi Minamino aumentou, de cabeça, a vantagem da equipa visitante.

Além de Nakajima, também o guarda-redes Shuichi Gonda, do Portimonense, foi titular pelo Japão. O lateral-direito Koki Anzai, habitual titular pelos algarvios, não saiu do banco.

O Japão sobe, assim, ao segundo lugar do grupo F, com três pontos num jogo. Em primeiro, está o Tajiquistão, com seis pontos, mas mais um jogo que os samurais.