Alex Telles eleito melhor defesa de agosto no campeonato

Alex Telles, do FC Porto, foi eleito o melhor defesa do campeonato em agosto, numa votação feita pelos treinadores da competição.

O lateral-esquerdo brasileiro recebeu 15,50% dos votos, superando Rúben Dias (13,30%), do Benfica, e o companheiro de equipa Pepe (10,37%), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O FC Porto entrou no campeonato com uma derrota, no terreno do Gil Vicente, mas depois encadeou três vitórias, que lhe permitiram chegar ao segundo lugar. Telles foi crucial, com um golo e uma assistência.

Alex Telles é o segundo jogador do FC Porto escolhido para melhor do mês de agosto. O primeiro foi o guarda-redes Agustín Marchesín.