Atenção aos cintos de segurança. PSP vai reforçar fiscalização esta semana

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a desenvolver, até este domingo, operações direcionadas para a ausência, ou utilização incorreta, de cintos de segurança e sistemas de retenção – vulgo “cadeirinhas” –, no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização.

De acordo com um comunicado da PSP, foi reforçado junto dos comandos em todo o país a importância de que as ações incidam também sobre a “prevenção e sensibilização” da temática dos mecanismos de segurança passiva, de “extrema importância no contexto da segurança rodoviária”. O airbag, por exemplo, também faz parte deste lote.

A operação irá decorrer em “locais preferenciais de fiscalização”, sem prejuízo do “desenvolvimento de ações noutros locais”, de acordo com a análise diária da PSP e a evolução da sinistralidade rodoviária.