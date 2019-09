Trump defende restrições à entrada de sobreviventes do furacão Dorian

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse esta segunda-feira que as Bahamas estão cheias de “membros de gangues muito maus”, para defender as restrições à entrada de sobreviventes do furacão Dorian.

“Temos de ter muito cuidado. Toda a gente necessita de documentação apropriada. Não quero deixar entrar nos EUA pessoas que não deviam estar nas Bahamas, incluindo pessoas muito más”, disse Donald Trump aos jornalistas, na Casa Branca.