Cisjordânia. Netanyahu promete anexar Vale do Jordão

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, promete que, se for reeleito nas eleições da próxima semana, vai anexar o Vale do Jordão, uma parte da Cisjordânia na fronteira com a Jordânia.

Num discurso televisivo, Netanyahu, líder do partidoLikud, prometeu "exercer a soberania de Israel sobre o Vale do Jordão e o norte do Mar Morto".



A medida fará o primeiro-ministro marcar pontos junto da direita israelita, o que poderá ser determinante para conseguir liderar um futuro Governo, mas vai contar com a forte oposição dos palestinianos.

Israel ocupa a Cisjordânia desde 1967, mas nunca avançou para a anexação.

As eleições gerais em Israel estão marcadas para terça-feira da próxima semana.

As sondagens indicam que o Likud (direita) está a disputar a vitória com a coligação de partidos Azul e Branco (centro) e pode enfrentar dificuldades para governar em coligação.