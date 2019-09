Frederico Gil não conseguiu competir com o espanhol Inigo Cervantes e está fora do Challenger de Sevilha, na primeira ronda do torneio.

O tenista luso, 388º do "ranking", perdeu em apenas 50 minutos, em dois "sets", pelos parciais de 6-3 e 6-0.

Na próxima ronda, Cervantes mede forças com o compatriota Adrian Menendez-Maceiras, 205º da hierarquia.