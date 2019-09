Rui Pedro Soares abre a porta da próxima época a Pedro Ribeiro

O presidente do Belenenses SAD admite que o contrato de Pedro Ribeiro pode ir para além do final da época. O técnico de 33 anos, que começou esta temporada nos sub-23 dos azuis, sucede a Jorge Silas e até pode ficar mais tempo do que o previsto.

Em declarações a Bola Branca, Rui Pedro Soares promete esclarecer tudo na próxima sexta-feira, dia da apresentação de Pedro Ribeiro como novo timoneiro do actual 17.º e penúltimo classificado da I Liga. O dirigente assegura que o jovem treinador foi a sua primeira escolha para orientar a equipa do Jamor:

"É mais um jovem treinador que vai ser revelado. Foi a primeira opção. Havia a disponibilidade de outros treinadores, mas este foi o único que nós encarámos. Não posso confirmar que o contrato seja apenas até final da época. Já fizemos o primeiro ponto e agora queremos o primeiro golo e a primeira vitória."

O presidente da SAD belenense reconhece "algum desgaste" com Silas, em face dos maus resultados que se arrastavam.



"Quando um treinador está dois anos num clube é porque as coisas correram bem durante muito tempo, mas nos últimos tempos houve algum desgaste e as duas partes entenderam que deveriam terminar [a relação]. Nos últimos 15 jogos, vencemos apenas um e, quando isso acontece, dá-se importância a coisas que não a têm, num ciclo de vitórias. E nós vivíamos um ciclo de seis meses em que os resultados não estavam a aparecer", lembra.