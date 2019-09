Primeiro Benfica-Sporting da história do futebol feminino terá honras de Estádio da Luz

O primeiro dérbi oficial entre as equipas de femininas de Benfica e Sporting vai jogar-se no Estádio da Luz. As encarnadas jogam no Caixa Futebol Campus, centro de treinos e estágios do Benfica, no Seixal.

A partida, referente à quarta jornada do campeonato, está marcada para 19 de outubro, às 17h00. As duas equipas já se defrontaram a 30 de maio, mas foi num amigável, com o objetivo de recolha de fundos para as vítimas da passagem do ciclone Idai por Moçambique.

O Sporting perdeu, na última época, o título de campeão nacional para o Sporting de Braga. Já o Benfica conseguiu, no ano de estreia na vertente feminina do futebol, a subida ao principal escalão e a conquista da Taça de Portugal. No domingo, conquistou a Supertaça, frente ao Braga.