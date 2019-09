Lucas Piazón destaca Carlos Carvalhal na mudança para o Rio Ave

Lucas Piázon destaca que a experiência de Carlos Carvalhal em Inglaterra fez com que o médio quisesse aceitar jogar no Rio Ave, esta época, em mais um empréstimo do Chelsea.

"Tudo começou através do Carvalhal. Ele ligou ao Chelsea e falou com o Paulo Ferreira, que é o responsável pelos jogadores que estão emprestados. Ele conhece-me do Championship, defrontámo-nos algumas vezes. Ligou-me e tivemos uma boa conversa. A minha ideia até era sair em definitivo do Chelsea, mas acabou por não acontecer", disse, em entrevista ao jornal "A Bola".

O avançado, que conta com várias passagens pelo segundo escalão do futebol inglês, recorda a dificuldade de jogar contra o Sheffield Wednesday de Carvalhal: "A conversa com o Carlos foi muito boa, para além de saber que é um grande treinador. Era sempre difícil e chato jogar contra ele no Sheffield. Tenho confiança que vamos fazer um grande trabalho juntos e a equipa é boa".

O médio-ofensivo chegou ao Chelsea em 2011, proveniente do São Paulo, mas nunca se afirmou na equipa principal, tendo afeito apenas três jogos na equipa principal. Entre empréstimos ao Málaga, Vitesse, Eintracht Frankfurt, Reading, Fulham e Chievo, Piazón apercebeu-se da realidade da sua situação nos "blues".

"O meu tempo no Chelsea já passou. Tenho 25 anos e fui emprestado várias vezes. Fazia uma boa época no empréstimo, regressava e voltavam a emprestar-me", disse.

Piazón quer deixar o clube londrino em definitivo, e ficar várias temporadas no mesmo clube, o que pode abrir porta à continuidade no Rio Ave no final da época: "Rodei a Europa toda por empréstimo. Estou cansado de jogar aqui e ali. Quero um sítio onde possa sentir-me em casa. Quero saber que em julho vou voltar para o mesmo sítio, para a mesma casa. Estar a mudar atoda hora é muito complicado".