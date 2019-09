Lo Celso desfalca Tottenham até ao final de outubro

O Tottenham revelou, esta terça-feira, que Giovani Lo Celso vai estar de baixa até ao final de outubro, ou seja, durante quase dois meses.

No site oficial, o clube inglês confirmou que o médio regressou mais cedo da concentração com a seleção da Argentina, devido a uma lesão na anca, contraída no empate, sem golos, frente ao Chile.

Lo Celso vai, agora, fazer tratamento à lesão e só é esperado que volte a treinar com a equipa de Mauricio Pochettino no final de outubro. O regresso aos relvados pode acontecer de forma ainda mais tardia.