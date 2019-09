João Martins treina e combate a saudade em Vilnius

João Martins, treinador de 52 anos, cumpre a sua quarta temporada na Lituânia, onde está longe da família. O técnico madeirense foi adjunto do FC Stumbras entre 2016 e 2018 e comanda o atual líder do campeonato, o FK Zalgiris. Apesar de ter a família a cerca de quatro mil quilómetros de distância, João é um técnico à procura de um sonho.



"A parte da realização pessoal tem um peso muito importante e que toma a decisão final de continuar. Mas coloca-se sempre em causa a possibilidade de voltar a casa ou continuar, porque a saudade é muito difícil", disse, em entrevista à Renascença, no dia do Lituânia-Portugal.

Saudade, palavra só portuguesa, sem tradução direta para outras línguas. Mas a ambição e a paixão de treinador é respeitada e, até, mais do que isso, apoiada pela família de João Martins: "Sofro muito com os 'handicaps' da vida, mas é preciso valorizar o que é positivo, e é assim que a minha família me apoia nesta aposta".

Desde 2009, o técnico fez apenas duas temporadas na Madeira, no ESFUMA SC, e na equipa B do Marítimo. Entretanto, passou pelo Recreativo Libolo, em Angola, Al-Ahli, no Barém, Al-Qadisiya, da Arábia Saudita e, desde 2016, na Lituânia.

Mas poderia João Martins ter consigo a sua família, aqui em Vilnius? O treinador madeirense compreende a pergunta, mas garante que a grande parte dos treinadores não vive nesse patamar financeiros.



"Há um determinado nível financeiro, em que se pondera a vida da família, mas a maior parte dos treinadores não vive nesse nível. E também é de uma injustiça enorme alterar os hábitos de vida da minha mulher e dos meus filhos", diz.

Apesar de continuar à procura de sucesso na Lituânia, João não esconde que conta os dias até voltar ao Funchal: "Queremos estar juntos, mas também queremos fazer o que mais gostamos. Ficamos a contar os dias até podermos estar juntos".

João Martins busca conduzir o Zalgiris ao título de campeão lituano que escapa há duas épocas, e estará nas bancadas do estádio LFF para assistir ao Lituânia-Portugal, às 19h45, jogo que terá relato na Renascença diretamente de Vilnius e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.