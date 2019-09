Florentino Pérez considera Bruno Fernandes no próximo verão

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, garante que Bruno Fernandes pode ser um alvo para o mercado de transferência da próxima temporada. Os "merengues" estiveram atentos ao médio do Sporting, que acabou por manter-se em Alvalade, apesar do interesse de vários clubes europeus.

"Estivemos atentos à distância. Não descartamos a possibilidade de o contratar no próximo ano. Estamos a trabalhar para trazer grandes jogadores no futuro", disse, em declarações reproduzidas no "Mundo Deportivo".

Bruno Fernandes apontou 32 golos e 18 assistências em 53 jogos na época passada, e arrancou esta época com dois golos e quatro assistências em cinco jogos. A SAD do Sporting exigiu 70 milhões de euros para permitir a saída, valor que nenhum clube apresentou.