Alex Morgan critica Ronaldo no caso Mayorga. "Há demasiadas provas para encobrir"

Alex Morgan, jogadora de futebol norte-americana, voltou a deixar críticas a Cristiano Ronaldo, no âmbito do caso Mayorga, onde o avançado português é acusado de violação.

"O que ele faz como jogador não tem nada a ver com o que ele pode ser como pessoa ou as ações que possa tomar. Quando se olha para esta história em específico, acho que há demasiadas provas para encobrir. No final do dia, o dinheiro ajuda a abafar tudo", disse, em entrevista à "Sports Illustrated".

A opinião da jogadora, uma das melhores do mundo, surge alguns meses depois de partilhar nas redes sociais um artigo da "Vice" intitulado: "Cristiano Ronaldo é um ícone da corrupção no desporto".

Alex Morgan, que se vai encontrar com Cristiano Ronaldo na gala "The Best" da FIFA, em Milão, acredita que é preciso "apoiar as mulheres que estão em situações vulneráveis e que não têm muito apoio".

Em outubro do ano passado, a polícia de Las Vegas reabriu a investigação sobre as acusações de violação. O caso remonta a 13 de junho de 2009, durante uma festa num hotel, tendo o jogador negado a acusação. Numa entrevista, Katheryn afirmou que jogador a terá forçado a fazer sexo na casa de banho da suite em que estava hospedado.

Cristiano Ronaldo conheceu-a na discoteca do "Palms Hotel and Casino", onde a mulher trabalhava. Mayorga era modelo e o seu trabalho, na altura, era estar com outras mulheres à frente de bares para atrair clientes. Nessa noite, Ronaldo terá convidado a mulher, uma amiga e outras pessoas para continuar a festa na moradia onde estava hospedado.

Mayorga afirmou que, três meses depois, decidiu assinar um acordo de confidencialidade com Ronaldo e recebeu 375 mil dólares (cerca de 325 mil euros) em troca do seu silêncio.