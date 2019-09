Sub-21 dão mais um passo rumo ao Europeu

A seleção nacional de sub-21 somou a segunda vitória em dois jogos de qualificação para o Europeu de 2021 da categoria, esta terça-feira, ao derrotar a Bielorrússia, por 0-1, em Minsk.

Portugal esteve por cima durante quase todo o jogo, no entanto, tardou em desatar o nó da igualdade. Aos 13 minutos, Domingos Quina q, com um remate ao poste desde a entrada da área.

Após muitas tentativas, o golo surgiu aos 68 minutos. Perda de bola da Bielorrússia na área, Rafael Leão ganhou o duelo ao defesa e empurrou a bola para o fundo das redes, dando justiça ao marcador.

Já em tempo de descontos, um golo fabricado por dois jogadores acabados de entrar: Dany Mota recebeu um passe fantástico de Romário Baró e dilatou a vantagem portuguesa para 0-2.

Com este resultado, Portugal ascende à liderança do Grupo G de apuramento, com seis pontos em dois jogos. Em segundo, está a Bielorrússia, com três pontos. A Holanda, terceira, e a Noruega, quarta, têm três pontos num jogo. O Chipre surge em quinto, com três pontos em três jogos, e Gibraltar em último, sem qualquer ponto.