"Quando tens Ronaldo, tudo é mais fácil". As reações de Bernardo e Félix

Bernardo Silva foi o porta-voz da satisfação dos jogadores da seleção nacional por terem a seu lado Cristiano Ronaldo que, esta terça-feira, deu a vitória a Portugal na Lituânia, ao fazer quatro golos na vitória por 1-5.

O médio do Manchester City fez duas assistências para Ronaldo, a juntar à que tinha feito frente à Sérvia. Na zona mista do estádio, Bernardo admitiu que, com o capitão, a matemática do futebol fica simples.

"Quando tens Ronaldo, tudo é mais fácil. Para mim, como médio, é bom ter os movimentos dele, em direção da baliza. Basta ver o movimento e meter lá a bola que ele faz o resto", sublinhou o "10" português.



Bernardo assumiu que a equipa das quinas sabia "que ia ser difícil" vencer a Lituânia, uma vez que "hoje em dia não há jogos fáceis, ainda para mais fora e num campo sintético". Ainda assim, "a exibição foi positiva e o mais importante foi conseguido", rumo ao Euro 2020.



"Sinto-me bem no Man City e na Seleção. Tanto o treinador como os colegas têm passado uma confiança e um apoio incríveis. Estamos mais próximos da qualificação e isso é fantástico", assumiu Bernardo.



Félix avisa os críticos de CR7

Também na zona mista, João Félix afinou pelo mesmo diapasão de Bernardo Silva: "Ter o Cristiano ajuda, e de que maneira."

"Já não há nada a dizer sobre ele. Quando o criticam, ele prova sempre que estão errados", vincou o avançado do Atlético de Madrid.

Félix tentou de todas as formas e feitios, mas não conseguiu estrear-se a marcar pela seleção. "A bola não quis entrar, pode ser que na próxima entre. Mas o mais importante é a vitória, os três pontos", frisou.