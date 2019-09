João Mário no Lokomotiv a pensar no Euro 2020

João Mário trocou o Inter de Milão pelo Lokomotiv de Moscovo para poder ambicionar voltar às opções de Fernando Santos e marcar presença no Europeu 2020, onde o médio poderá defender o título que ajudou a conquistar em 2016. Em entrevista ao "O Jogo", o médio de 26 anos explica a mudança para o campeonato russo.

"Apresentaram-me o projeto alguns dias antes e a mensagem que passaram é que gostavam muito de mim, que iria jogar. Ponderei muito, porque estamos no ano de Europeu e eu sei que precisava de um projeto onde fosse jogar com regularidade. Tinha de jogar", disse.

Jogar na Rússia, um campeonato com menor visibilidade do que o italiano, não afasta João Mário da seleção, pelo contrário: "Há jogadores do Olympyacos nesta convocatória. O selecionador sabe o que estão a fazer todos os jogadores. Se jogar regularmente, independentemente de ser na Rússia, ou não, tenho mais hipóteses de ser chamado, e também vou jogar a Champions".

Éder conselheiro

No Lokomotiv, João Mário reencontrou Éder, com quem partilha o balneário na seleção há vários anos e a quem recorreu para ter mais informações sobre o clube moscovita.

"Quando os jogadores estão a negociar com um clube, perguntam tudo e mais alguma coisa sobre o mesmo. Ele passou-me impressões muito positivas. O Éder é um amigo e disse-me bem do Lokomotiv, que era estável, uma equipa ambiciosa e que luta para ser campeão", remata.