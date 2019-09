Faltam 16 golos a Cristiano Ronaldo para bater o recorde do mundo de seleções

Cristiano Ronaldo chegou, esta terça-feira, aos 93 golos pela seleção nacional, ao marcar quatro dos cinco "tentos" da vitória de Portugal sobre a Lituânia, por 1-5, em Vilnius, de apuramento para o Euro 2020. O recorde do mundo, de Ali Daei, está a 16 golos de distância.

O avançado da Juventus, que se estreou a marcar por Portugal a 12 de junho de 2004, no Estádio do Dragão, frente à Grécia, no Euro 2004, abrilhantou a sua exibição aos sete (de penálti), 62, 65 e 76 minutos.

Em dia de 160.ª internacionalização, Ronaldo, de 34 anos, marcou pelo segundo jogo consecutivo. No passado sábado, o capitão das quinas já tinha faturado no triunfo por 2-4 frente à Sérvia, em Belgrado.



Ronaldo passa a contar 34 golos em jogos a contar para Europeus, em fases finais e qualificações. O cinco vezes Bola de Ouro soma, ainda, três golos na Liga das Nações, 37 em Mundiais (sete na fase final), dois na Taça das Confederações e, ainda, 17 em particulares.

Na seleção, Ronaldo já soma mais 43 golos que Pauleta, segundo do "ranking", e 49 que Eusébio. A nível de todas as seleções mundiais, CR7 só perde para o iraniano Ali Daei, autor de 109 golos. Faltam 16.