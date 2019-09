Baixa confirmada. Nélson Semedo falha Lituânia

Nélson Semedo está fora do jogo com a Lituânia. O lateral-direito não recuperou de um traumatismo no tornozelo esquerdo e ficou de fora da lista de 23 convocados de Fernando Santos.

Semedo saiu lesionado frente à Sérvia em Belgrado e não vai ser opção para o jogo no relvado sintético do Estádio LFF, tendo ficado fora da lista final de 23 jogadores que Fernando Santos entregou na UEFA. O defesa do Barcelona não treinou na sessão de adaptação ao relvado, mas o selecionador tinha mantido a dúvida em relação à sua disponibilidade.

Daniel Podence, em estreia na seleção, volta a ficar de fora dos escolhidos, tal como ficou em Belgrado, e vai assistir à partida da bancada, junto de Nélson Semedo.

Já o defesa Ferro poderá fazer a sua primeira internacionalização. O jovem central ficou de fora no jogo com a Sérvia, mas foi o escolhido para integrar os convocados face à saída de Semedo. No onze inicial da seleção, João Cancelo será a opção natural para render Nélson Semedo.

O primeiro Lituânia-Portugal de sempre tem início agendado para as 19h45. O jogo terá relato na Renascença diretamente no Estádio LFF e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.