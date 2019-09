Varandas Fernandes: "É difícil e singular esta decisão sobre uma tarja injuriosa"

O Benfica considera de entendimento "difícil e singular" a decisão do Conselho de Disciplina, da FPF, ao castigar com 1150 euros de multa a tarja exibida pela claque do FC Porto, SuperDragões, com imagens de árbitros, ministros e juízes, equipadas com as cores do clube da Luz.

Varandas Fernandes, vice-presidente benfiquista, fala de uma tela "injuriosa", mas recusa ir mais além, pois em declarações a Bola Branca assegura que nas águias se "confia na imparcialidade" das instituições. Aliás, o dirigente não quer mais "guerra ou ruído" em redor do desporto que só deve ser jogado "dentro das quatro linhas".