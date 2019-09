Filme promocional da Região de Coimbra vence prémio na Sérvia

“A Região de Coimbra é um território com uma história gastronómica rica e antiga. Este filme, onde as personagens principais são as iguarias à mesa, desperta a curiosidade em conhecer as milhares de histórias ligadas às tradições gastronómicas existentes nesta região. É com um enorme orgulho e satisfação que vemos reconhecido, a nível internacional, este título da nossa região. Este é o início de um caminho que se prevê auspicioso”, afirma José Carlos Alexandrino.

“Congratulo a CIM da Região de Coimbra por este fantástico prémio que, justamente, venceu. Todos os parceiros envolvidos na candidatura de Coimbra - Região Europeia de Gastronomia estão de parabéns: é uma candidatura vencedora e que apresentou neste festival um excelente filme promocional. Este troféu de melhor filme gastronómico engrandece o projeto e eleva-o a outra dimensão”, considera Pedro Machado, presidente da Turismo do Centro de Portugal.

A Região de Coimbra recebeu, em outubro de 2018, em Bruxelas, o título de Região Europeia de Gastronomia 2021, permitindo, desta forma, uma maior afirmação e sustentabilidade ao nível gastronómico, económico, ambiental e social.

A candidatura, promovida pela CIM Região de Coimbra, conta, entre os fundadores, com a Universidade de Coimbra, Turismo do Centro, Escola de Hotelaria e Turismo, Instituto Politécnico, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, para além do apoio do Ministério da Agricultura e da Secretaria de Estado do Turismo.