Tertúlia Bola Branca

Domingos Paciência: "Ronaldo faz golos, mas Bernardo vê buracos e resolve"

09 set, 2019

O papel de Bernardo Silva na vitória (2-4) de Portugal na Sérvia e as opções de Fernando Santos, a "lentidão" do Sporting na resolução de processos e as "decisões esotéricas" de Frederico Varandas, o tempo útil de jogo no campeonato português e o adeus de Eto'o aos relvados foram os temas em debate na Tertúlia Bola Branca, com o treinador e comentador Domingos Paciência e os jornalistas Olivier Bonamici e Pedro Azevedo.