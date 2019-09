Sporting regista balanço negativo de 7,9 milhões

O Sporting enviou à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta segunda-feira, o relatório e contas relativo à época 2018/19, em que o clube registou um balanço negativo de 7,877 milhões de euros.

O valor em causa, embora seja negativo, representa uma melhoria relativamente ao exercício anterior, em que a atividade da Sporting SAD gerara um resultado líquido negativo de 12 milhões de euros.

O volume de negócios do exercício em análise totalizou 151,6 milhões, "o que representa um crescimento homólogo na ordem dos 20%".

Também a registar, está o aumento do ativo total em 31,975 milhões de euros, "com os valores correntes e não correntes a receber do acordo com o Gelson Martins/Atlético de Madrid e aumento do valor do plantel", e o aumento do passivo global em 42,256 milhões, sendo que os capitais próprios se mantêm nos 23,604 milhões negativos.

"Este aumento do passivo está diretamente relacionado com a operação de titularização de créditos no montante de 65 milhões de euros concluída no final do terceiro trimestre, no entanto, se expurgarmos esta operação o passivo até reduziu mais de 20 milhões de euros, nomeadamente o passivo bancário em cerca de 18,5 milhões de euros. O Capital Próprio negativo incorpora essencialmente o efeito do resultado líquido negativo do exercício e um ajustamento de 2.205 milhares de euros da aplicação da IFRS 15", lê-se no comunicado.

Noutro comunicado enviado à CMVM, o Sporting convocou uma assembleia geral, a 1 de outubro, pelas 20h00, para deliberar sobre o relatório e contas e outros temas, como o salário de Frederico Varandas.

Objetivos da assembleia geral



1. Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas relativos ao exercício findo em 30 de junho de 2019.

2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados relativos ao exercício findo em 30 de junho de 2019.

3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade.

4. Ratificar a declaração sobre a política de remuneração dos titulares dos órgãos sociais da Sociedade elaborada pela Comissão de Acionistas para o exercício de 2018/2019.

5. Apreciar e aprovar a declaração sobre a política de remuneração dos titulares dos órgãos sociais da Sociedade elaborada pela Comissão de Acionistas para o exercício de 2019/2020.

6. Deliberar sobre a eleição de dois administradores para o Conselho de Administração até ao final do mandato em curso.

7. Deliberar sobre a eleição de um membro efetivo e de um membro suplente do Conselho de Fiscal até o final do mandato em curso.