Rosier pode obrigar Ristovski a esperar

A estreia de Valentin Rosier pode ser uma das novidades do Sporting de Leonel Pontes, no próximo domingo, no Bessa, no regresso do campeonato.

Thierry Correia saiu para o Valência e o macedónio Ristosvki ainda recupera de lesão, abrindo-se assim uma oportunidade para o lateral francês na equipa principal dos leões. Isto depois de o ex-Dijon já ter jogado pelos sub-23 comandados precisamente pleo atual técnico sportinguista.

Na opinião de Miguel Garcia, antigo "dono" do lugar no Sporting, Rosier saberá responder à altura, após a lesão que o impossibilitou de disputar um lugar na equipa leonina quando chegou a Alvalade.

"Vem de uma lesão, mas já está certamente entrosado. Algumas mudanças, de treinador, são complicadas, mas acredito que possa desempenhar a função da melhor forma. Se as coisas lhe correrem bem, e à equipa, deverá continuar a ser titular", começa por dizer Miguel Garcia, em Bola Branca, defendendo que Ristovski pode ter de provar que merece voltar ao "onze".

"Depende de como correrem os jogos ao Rosier. Se lhe correrem bem, o Ristovski terá de esperar", atira o antigo defesa.

Thierry Correia poderia ter saído por mais dinheiro

Garantido é que o Sporting perdeu no mercado de verão aquele que vinha a ser o seu titular absoluto em 2019/20: Thierry Correia. O lateral de 20 anos foi vendido ao Valência por 12 milhões de euros. Um valor que, segundo Miguel Garcia, poderia ser superior caso o jovem defesa crescesse mais algum tempo de leão ao peito.

"Tinha ainda muito caminho para percorrer e saiu, se calhar, por uma verba mais baixa do que ele poderia valer no futuro", considera o ex-jogador, nestas declarações a Bola Branca.

Miguel Garcia "aposta" na continuidade de Leonel Pontes, atual treinador e, seu ex-técnico nos verde e brancos.

"Depende sempre dos resultados. Foi como aconteceu no ano passado com o Bruno Lage. Era uma situação temporária que passou a definitiva. Conheço muito bem o Leonel Pontes, uma aposta muito acertada por parte da direção, que é um treinador competente e próximo dos jogadores", termina.