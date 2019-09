Leonel Pontes recorre à formação para compor grupo de trabalho

O Sporting voltou aos treinos, esta segunda-feira, depois de Leonel Pontes ter dado dois dias de folga ao plantel.

Para compor as várias ausências nas seleções, o técnico interino chamou vários jogadores das camadas jovens, incluíndo uma estreia absoluta, a do júnior defesa-central Rafael Fernandes. Tomás Silva, Matheus Nunes, Nuno Moreira, Pedro Mendes, Joelson Fernandes e João Oliveira também trabalharam com a formação principal.

Stefan Ristovski e Jovane Cabral ainda não estiveram às ordens do técnico, uma vez que continuam a fazer tratamento e treino condicionado no relvado, enquanto Fernando continua a trabalhar à parte.



O Sporting volta a treinar a terça-feira, às 10h30, e prepara a deslocação ao Estádio do Bessa, contra o Boavista.