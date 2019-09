Um "LabOratório" de música e oração

No convento de São Domingos, em Lisboa, multiplicam-se os ensaios e as experiências criativas. Numa das salas do piso térreo, um grupo de jovens deitou-se no chão, de barriga para cima, para fazer exercícios vocais. Noutra divisão, dão-se sugestões sobre sonoridades e criam-se novas músicas. Mais adiante, treina-se direção musical, canto e instrumento.

Ao todo foram 48 os jovens, entre os 15 e os 35 anos, que entre 31 de agosto e 8 de setembro participaram no "LabOratório", uma iniciativa promovida pela Companhia de Jesus para promover a criação de música litúrgica. A semana de formação intensiva culminou com um concerto aberto ao público, onde foi o apresentado o trabalho da semana.

“Esta é uma proposta que procura juntar arte, espiritualidade e liturgia“, explicou à Renascença o padre Miguel Pedro Melo, um dos responsáveis pela iniciativa.

“Moveu-nos - a mim e aos padres Rui Fernandes e Duarte Rosado, que esboçámos este projeto - a ideia de que a música litúrgica não tem de ser de um estilo único para louvar a Deus. Nós [cristãos] louvamos, inclusivé, um Deus que são três pessoas e portanto a diversidade já lá está”, acrescenta. Uma heterogeneidade que procuraram espelhar no horário que, ao longo da semana, guiou os participantes.