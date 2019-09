Comunidade de Montebelo promove caminhada solidária para ajuda a obras na sua capela

A comunidade de Montebelo, na paróquia do Bonfim, no Porto, organiza caminhada solidária, com as receitas a reverter para as obras em curso na sua capela.

A iniciativa vai decorrer no sábado, dia 14, pelas 15h30, e insere-se na festa em honra de Nossa Senhora do Porto, que todos os anos se realiza no terceiro fim de semana do mês de Setembro.

A caminhada tem um custo de inscrição três euros e decorre num percurso muito acessível, começando e terminando na Capela de Montebelo, gerida pela Confraria do Senhor Jesus da Boa-Vista, na paróquia e freguesia do Bonfim.

Com obras orçadas em mais de cem mil euros, a comunidade tenta com mais esta iniciativa angariar fundos para cumprir os seus compromissos financeiros.

A padroeira da capela - Nossa Senhora do Porto - tem a sua história associada às invasões francesas e é particularmente venerada pela comunidade todos os terceiros fins-de-semana de Setembro.

A festa termina com a realização da procissão em honra de Nossa Senhora do Porto, que percorre as ruas circundantes da capela, em particular a Avenida Fernão de Magalhães.