Jankauskas coloca FC Porto na rota da conquista da Liga Europa

Edgaras Jankauskas acredita que o FC Porto pode almejar a conquista da Liga Europa esta temporada, após cair na pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O antigo ponta-de-lança lituano venceu, ao serviço dos dragões, a Taça UEFA e a Liga dos Campeões, em 2003 e 2004, respetivamente.

"Não tenho duvidas que o Porto tem de ir longe. Em 2003, o Pinto da Costa entrou no balneário e disse que queria que vencessemos tudo. Até eu não acreditei que seria possível, que se iria ganhar a Taça UEFA com uma equipa quase toda nova. Ele disse de forma séria que era para ganhar tudo, e ganhámos. No Porto é para ganhar, ninguém vai ficar feliz se formos até aos 'quartos' ou 'meias'", disse, em Vilnius, em véspera de duelo entre as seleções de Portugal e Lituânia.

O antigo avançado representou o Benfica, FC Porto e Belenenses, num total de quatro épocas no campeonato português, que admite acompanhar até aos dias de hoje.

"Ainda acompanho, estou sempre atento e vejo jogos, às vezes. Quando uma equipa portuguesa joga na europa, torço por ela. No campeonato, passei mais anos e mais momentos bons no Porto, é a equipa mais próxima do coração", explica.

Hoje treinar, está sem emprego, após ter deixado o comando técnico da seleção da Lituânia e não fecha portas a treinar em Portugal. "É um país de futebol, todos respiram futebol. É o país certo para quem gosta de futebol, por que não?", questionou.

Em Portugal, Jankauskas foi treinado por José Mourinho, de quem reserva apenas elogios: "Tenho boas memórias e recordações do José. Está sem trabalho porque não quer. Precisa de tempo para repensar e recarregar. Quando sentir que está pronto, vai voltar com toda a força".