FC Porto multado por tarja com árbitros e António Costa

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) multou o FC Porto em 1150 euros, esta segunda-feira, devido a uma tarja que os adeptos do clube exibiram na receção ao Sporting, a contar para a 34.ª e última jornada do campeonato da temporada passada.

Na tarja, podia ver-se um onze inicial com o equipamento do Benfica e a cara de vários árbitros e outras figuras do desporto, justiça e política nacionais, incluindo a do primeiro-ministro, António Costa. Por baixo, surgia a legenda: "Campeões Nacionais 18/19."