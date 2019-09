​Morreu o antigo ministro social-democrata André Gonçalves Pereira

Morreu esta segunda-feira, aos 83 anos, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros André Gonçalves Pereira. Advogado e professor de Direito, Gonçalves Pereira integrou o segundo Governo liderado pelo social-democrata Francisco Pinto Balsemão, entre 1981 e 1983.



A notícia da morte de André Gonçalves Pereira, vítima de doença, foi avançada hoje, ao início da noite, pelo semanário Expresso.

O antigo ministro dedicou-se também ao ensino, tendo sido professor na Faculdade de Direito de Lisboa (no estrangeiro, lecionou na Universidade do Rio de Janeiro, no Brasil, ou na Universidade Columbia, nos EUA) e administrador não-executivo da Fundação Calouste Gulbnekian. Foi igualmente fundador da sociedade de advogados Cuatrecasas/Gonçalves Pereira.

Ao longo da carreira, o ex-governante integrou a reforma do Tratado de Maastricht e esteve na UNESCO e no Fundo Monetário Internacional.

Em 2006, André Gonçalves Pereira foi condecorado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique de Portugal.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já veio realçar “inteligência e brilho” do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros.

“O Presidente da República apresenta as suas condolências à família do Professor Doutor André Gonçalves Pereira. Jurista de excecionais inteligência e brilho, professor emérito de Direito Internacional Público, causídico de prestígio nacional e internacional”, lê-se numa nota publicada na página da internet da Presidência da República.

Gonçalves Pereira “foi defensor de um Estado de Direito Democrático”, acrescentou o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa endereçou as condolências à família do antigo ministro e deixou ainda “um último abraço reconhecido, já com saudade”.