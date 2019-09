Manuel Godinho condenado a quatro anos de pena suspensa por branqueamento de capitais

Manuel Godinho foi esta segunda-feira condenado a quatro anos de pena suspensa, num processo em que era suspeito de branqueamento de capitais. A sentença, lida no tribunal de Santa Maria da Feira, diz respeito ao desvio de 56 mil euros de uma empresa da qual era gerente em 2017.

Foi dado como provado que o empresário, principal arguido do processo Face Oculta, desviou a verba para evitar a cobrança de dívidas fiscais.



A pena é suspensa com a condição de que sejam pagos 3.000 euros aos Bombeiros de Santa Maria da Feira. A decisão, avança a RTP, deve-se ao facto de o sucateiro não ter antecedentes criminais à data dos factos. Manuel Godinho foi condenado a uma pena de 13 anos de prisão no processo principal do Face Oculta.

Esta ação tinha ainda como arguidos uma advogada e uma nora de Manuel Godinho, por terem disponibilizado contas bancárias para fazer circular o dinheiro. Foram condenadas, respetivamente, a penas suspensas de três anos e um ano e dois meses.