"Insistir em cursos diretamente para o mercado de trabalho é um erro"

Mais inovação na oferta formativa das instituições universitárias, sem foco excessivo nas necessidades do mercado de trabalho, é a receita de Alberto Amaral, presidente da Agência Portuguesa de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior.

Ouvido no programa "Da Capa à Contracapa", gravado antes da publicação das colocações de estudantes na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso, Alberto Amaral saiu em defesa de currículos que proporcionem a formação de "indivíduos com capacidade de pensar".

"Não é função de um curso universitário fornecer um 'engenheiro Amorim' ou um 'engenheiro Sonae'. Isso não existe", argumenta o antigo reitor da Universidade do Porto na Renascença.

"Hoje, a ciência e a tecnologia mudam a uma velocidade extremamente rápida. O que hoje se aprende, daqui a 5-10 anos se calhar já não serve para nada. Portanto, estar a insistir em produtos diretamente para o mercado de trabalho é um erro", acrescenta o investigador em políticas de ensino superior.

Alberto Amaral defende "autonomia" e "inovação" na oferta das formações universitárias e politécnicas, estando as últimas mais ligadas a "necessidades específicas" de determinadas regiões, sem replicar as mesmas áreas, dando o exemplo da multiplicação da oferta na área do turismo.

Como o aluno escolhe o curso

Hugo Figueiredo, professor do Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro, foi co-autor do estudo sobre benefícios do ensino superior publicado no final de 2017 pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.

O também investigador em políticas de ensino superior defende que ainda há problemas no acesso aos níveis mais avançados da educação.

" Temos hoje cerca de 40% de pessoas com 20 anos de idade que entram no ensino superior. Isto ainda é baixo, face às necessidades de procura no mercado de trabalho. É uma percentagem necessária e ainda é baixa. Há uma primeira barreira onde muitos não passam. Uma barreira mais importante, que conciona a desigualdade", explica Figueiredo no programa de debate semanal em parceria com a FFMS.

A procura de cursos no litoral é uma tendência que se constata nas estatísticas da Agência Nacional de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior.

"No estudo que fizemos, o aluno tenta escolher em primeiro lugar um curso do seu agrado que seja compatível com as médias de que dispõe para se candidatar. Se for um aluno do litoral, procurará uma instituição próxima. Um individuo no distrito do Porto procurará um lugar nesse distrito. Houve um ano em que analisámos os dados da entrada e 90% dos alunos que concluíram o ensino secundário na Guarda puseram a mudança para o litoral como primeira prioridade. 90% dos alunos de Lisboa colocaram em primeira prioridade uma instituição de Lisboa", revela Alberto Amaral que lidera esse organismo.