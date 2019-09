Funcionários dos Registos realizam greve de 24 horas

Os trabalhadores dos registos realizam esta segunda-feira uma greve de 24 horas, dando seguimento a uma onda de paralisações iniciada em julho e que se prolonga até ao final deste mês, em defesa de remunerações, promoções e abertura de concursos. Protesto decorre todas as segunda-feiras.

Considerando que o Governo se encontra em "total incumprimento relativamente a prazos legais e compromissos assumidos perante grupos parlamentares e com esta estrutura sindical" em matérias como estatuto remuneratório e reforma dos serviços, o Sindicato Nacional dos Registos (SNR)realiza mais um dia de greve, no período entre as 00h00 e as 24h00.

O SNR diz lutar por "justas reivindicações" como o cumprimento dos prazos de revisão do sistema remuneratório, pela reconhecida promoção/compensação imediata de todos os escriturários a escriturários superiores, pela resolução imediata dos vencimentos mal processados desde 2002 e pela devida e não efetuada atualização indiciária desde 2000, entre outros pontos.

O fim das assimetrias salariais, a melhoria das condições de trabalho, o fim da mobilidade discricionária e a criação de um regime mais favorável às aposentações e pré-aposentações são outras das reivindicações do sindicato.