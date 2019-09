Ensino superior. "Instituições têm que se adaptar a novos cenários"

Os reitores têm de repensar a oferta de cursos depois de concluídas as três fases de colocação no ensino superior. A prioridade é definida por António Fontaínhas, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), na Renascença.

“É necessário, sem dúvida alguma, existir um maior equilíbrio na procura, mas também ajustamentos na oferta”, afirma.

“Esses ajustamentos têm de ser graduais, uma vez que as instituições têm que se adaptar a novos cenários, mas o Conselho de Reitores tem mostrado interesse, quer nesta adaptação ao mercado de trabalho quer na racionalização da oferta por parte das instituições. É uma matéria que tem de ser trabalhada de forma gradual”, insiste.

Na primeira fase de colocação no ensino superior, não houve candidatos para quase quatro dezenas de cursos – algo difícil acontecer, por exemplo, no campo das engenharias ou cursos de física e tecnologia.

Na opinião do presidente do CRUP, os próprios alunos já escolhem os cursos de acordo com a oferta no mercado de trabalho.

“Já se percebeu que jovens diplomados demoram menos tempo a conseguir um emprego e que os ganhos salariais são superiores, portanto, trata-se de um investimento que tem um elevado retorno, quer para as famílias quer para a sociedade, e como tal os jovens adaptam as suas procuras e opções em relação ao mercado de trabalho”, sustenta.