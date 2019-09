Detido suspeito de homicídio de freira em S. João da Madeira

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no domingo, um homem de 44 anos, com antecedentes criminais, suspeito da morte da freira Antónia Guerra de Pinho, de 61 anos, na manhã do mesma dia, em São João da Madeira.

Em comunicado, a PJ esclarece que o homem suspeito da “autoria material do crime de homicídio qualificado” vai ser presente a tribunal para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.

O detido terá atraído a vítima até ao interior da sua habitação, com o pretexto de lhe oferecer um café por esta o ter transportado na sua viatura, tendo tentado manter relações sexuais, que a freira recusou.

Por isso, terá aplicado “um golpe de estrangulamento denominado mata-leão”, que terá sido a causa da morte. “Posteriormente deitou-a sobre a cama e terá mantido relações sexuais”, acrescenta a PJ.

O homem de 44 anos tem antecedentes criminais pela “prática de crimes de tráfico de estupefacientes, violação e sequestro”.