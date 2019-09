Israel acusa Irão de desenvolver armas nucleares em instalações secretas

O Irão está a desenvolver armas nucleares numa base secreta, em Abadeh, revelou esta segunda-feira o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.



Esta é a primeira vez que Netanyahu identifica o local, que foi descoberto graças a documentos obtidos por Israel e divulgados no ano passado.

“Neste local, o Irão realizou experiências para desenvolver armas nucleares”, disse o primeiro-ministro israelita.

As instalações situam-se a sul da cidade iraniana de Isfahan. De acordo com Netanyahu, as autoridades de Teerão destruíram o local quando este foi descoberto por Israel.

As declarações de Benjamin Netanyahu acontecem um dia de pois de a agência Reuters ter revelado que a Agência Internacional de Energia Atómica descobriu vestígios de urânio noutras instalações iranianas.