Doença misteriosa mata 26 cães na Noruega

Pelo menos 26 cães morreram nos últimos dias na Noruega, de uma doença ainda não identificada, após apresentaram sintomas como vómitos e diarreia com sangue. A maior parte dos casos foi identificada em Oslo e a Autoridade para a Segurança Alimentar do país diz que o número de óbitos sem razão aparente apenas é anormal na capital.

No entanto, a agência governamental, que tem também o pelouro da saúde animal, recomenda que os donos evitem os contactos entre cães e que os passeiem sempre com trela, até ser identificada a causa deste possível surto, que já chegou a 14 das 18 regiões do país. Todas as exibições de cães no país foram canceladas.

O britânico “The Guardian” conta que a preocupação dos donos dos animais é tanta que o site do Clube Norueguês de Canicultura ficou inoperacional devido ao elevado número de acessos. Estima-se que haja entre 500 e 600 mil cães na Noruega, que tem uma população de mais de 5,3 milhões de pessoas.

Sucessão de casos ou surto?

A doença é “muito grave para os cães”, admitiu à televisão pública NRK um porta-voz da Autoridade para a Segurança Alimentar, Ole-Herman Tronerud. No entanto, o responsável frisa que ainda não há certezas que a doença seja “contagiosa”. Pode ser, simplesmente, “uma sucessão de casos não relacionados.”

A bactéria salmonela, veneno de ratos e a alimentação dos animais são causas já afastadas pelo organismo. As 10 autópsias efetuadas até ao momento não encontraram nenhum elemento comum que pudesse explicar as várias mortes.

Numa atualização publicada na manhã desta segunda-feira, a Autoridade para a Segurança Alimentar diz terem sido registados desde domingo quatro novos casos, em Oslo, Akershus Sogn e Fjordane, tendo um dos cães morrido. Para além das autópsias, a entidade está a receber colheitas de clínicas veterinárias para poder determinar se há mesmo uma relação entre as várias mortes.