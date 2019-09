Roglic consolida a "roja" na coroação de Fuglsang

O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) aumentou a vantagem na liderança da Volta a Espanha, esta segunda-feira, no dia da consagração do dinamarquês Jakob Fuglsang (Astana), que venceu a "etapa rainha".

Depois de superar duas escaladas de primeira categoria com nota máxima, Fuglsang "tirou" a coroa a Felipe e colocou-a na própria cabeça, para com ela superar a subida de categoria especial ao Alto de La Cubilla, em Lena, passo de montanha que une as províncias de Astúrias e Leão. O dinamarquês cruzou a meta isolado, ao fim de 4h01m22s, 22 segundos à frente do britânico Tao Goeghegan Hart (Team INEOS) e 40 segundos antes do espanhol e colega de equipa Luis León Sanchez.

Em 16.º na tirada, ficou Primoz Roglic, líder da classificação geral individual. O esloveno aguentou os ataques dos rivais, principalmente a derradeira tentativa de Nairo Quintana (Movistar) de lhe ganhar tempo - a fuga do colombiano foi minada pela resistência de nomes como Pogacar, Majka, Miguel Ángel López e o próprio Roglic - e ainda consolidou a vantagem sobre o segundo classificado, o espanhol Alejandro Valverde (Movistar).

Roglic tem, agora, 2m48s de vantagem sobre Valverde e manteve os 3m42s sobre o compatriota Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e os 3m59s sobre o colombiano Miguel Ángel López (Astana). O polaco Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) está a 7m40s do camisola vermelha, já Quintana está a 7m43s.

Nota, ainda, para nova boa prestação de Rúben Guerreiro (Katusha-Alpecin), que tinha ficado em segundo na etapa anterior e, esta segunda-feira, alcançou o 25.º lugar, a 6m52s de Fuglsang. O ciclista português está na 15.ª posição da geral, a 17m26s de Roglic.