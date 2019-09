João Sousa cai 20 posições no "ranking" mundial

João Sousa perdeu 20 posições na mais recente atualização do "ranking" mundial ATP. O número um português ocupa agora a 64ª posição.

O vimaranense de 30 anos não foi além da primeira ronda do US Open, e protagonizou a terceira maior queda do "top-100", apenas superado pelas 55 posições perdidas por Juan Martin del Potro, agora 71º, e John Millman, que caiu 35 lugares para o 95º posto.

No topo do "ranking", o jovem Daniil Medvedev, que perdeu a final do torneio norte-americano, subiu uma posição, para o quarto posto, trocando com Dominic Thiem. Stefano Tsitsipas subiu para o sétimo posto, enquanto que Kei Nishikori desceu para 8º.

Pedro Sousa subiu duas posições, para o 123º posto, enquanto que João Domingos escalou também seis lugares, fixando-se no 179º posto. Frederico Silva ultrapassou Gonçalo Oliveira no "ranking", e ocupa agora a 245ª posição. Oliveira é 254º.

Osaka segura liderança

Naomi Osaka continua líder do "ranking" feminino, numa atualização que viu Madison Keys e Sloane Stephens entrarem no "top-10", para o 9º e 10º lugar, respetivamente.