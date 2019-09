O que está em causa nas eleições regionais da Madeira?

Quando são as eleições e o que é que está em causa?

As eleições são no dia 22 e está em causa a eleição de uma nova Assembleia Legislativa Regional, de novos deputados. A maioria que resultar dessa eleição vai determinar o novo governo da Região Autónoma.

Aquilo que vamos fazer a 6 de Outubro a nível nacional - escolher um novo Parlamento e um novo governo - vai primeiro acontecer a nível regional, na Madeira, onde são eleitos 47 deputados regionais.



Quem pode votar? Só os madeirenses?



Depende do que se entenderr por "madeirense". A condição essencial é que residam na Região Autónoma e lá estejam recenseados. Têm direito de voto os cidadãos portugueses maiores de 18 anos e os cidadãos de nacionalidade brasileira possuidores do estatuto de igualdade de direitos políticos que residam na Região e nela estejam recenseados.

Quantos partidos concorrem?



São 17 os partidos concorrentes e a lista no boletim de voto começa pelo PDR, o Partido Democrático Republicano, mais conhecido como “o partido de Marinho e Pinto”. O último no boletim é um novo partido, que se estreia nestas eleições, o RIR. A sigla significa "Reagir Incluir Reciclar" e o partido foi fundado por Vitorino Silva, o conhecido "Tino de Rans", que já foi candidato presidencial.



O Governo Regional da Madeira foi sempre formado pelo PSD. Há alguma possibilidade de deixar de ser?



É essa a grande incógnita destas eleições. O PS não escolheu como candidato o líder regional do partido, mas uma figura que já conseguiu tirar o PSD do poder na câmara do Funchal: trata-se de Paulo Cafofo, um independente que, nas eleições autárquicas de 2013, liderou uma coligação de seis partidos e retirou o poder ao PSD. A Câmara do Funchal era então liderada por Miguel Albuquerque, que é o atual presidente do Governo Regional.