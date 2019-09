Erasmus interior. PS e PSD propõem medida que já existe

O chamado programa Erasmus interior, que entrou na campanha eleitoral este fim de semana, não é uma novidade em Portugal e já é desenvolvido por universidades e politécnicos.

O CRUP (Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas) disponibiliza o programa Almeida Garrett e o CCISP (Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos) coloca à disposição dos seus estudantes o programa Vasco da Gama. Ou seja, o “conceito já existe”.

No sábado, António Costa, primeiro-ministro e secretário-geral do PS, defendeu a criação de um Erasmus Interior para os jovens que vão "com mais facilidade ao estrangeiro do que a Vila Real". No dia seguinte, foi a vez de o seu homólogo Rui Rio garantir que o PSD já tinha feito a proposta há largos meses. Para além disso, lembrou que a ideia faz parte do programa eleitoral.

Presidente da FAP admite pouca divulgação dos conceitos

Esta segunda-feira, em declarações à Renascença, o presidente da Federação Académica do Porto (FAP), João Pedro Videira, lembra a ambos os líderes que já há programas que incentivam a mobilidade dos estudantes.