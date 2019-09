Projeto do Famalicão convenceu Gustavo Assunção a deixar o Atlético de Madrid

Gustavo Assunção é uma das figuras do arranque de temporada do Famalicão. O jovem médio-defensivo de 19 anos deixou o Atlético de Madrid, onde integrava já a equipa principal, e assinou por cinco épocas com o clube português.

"Foi uma mudança muito positiva. O projeto do Famalicão é muito bom, convenceu-me e senti que era uma oportunidade para crescer enquanto jogador e ajudar o clube", disse, ao "O Jogo".

O médio é filho de Paulo Assunção, que jogou no FC Porto entre 2005 e 2008, e Nacional, que o aconselhou a trocar o campeonato espanhol pelo português: "O meu pai jogou no Nacional e no FC Porto. Disse-me que em Portugal se fazem grandes jogadores".

Apesar do grande arranque de temporada, com a liderança isolada do campeonato, após quatro jornadas, Gustavo Assunção diz que a equipa apenas pensa jogo a jogo.

"O nosso objetivo é consolidar o Famalicão na I Liga. A nossa mentalidade é pensar jogo a jogo, mas imaginar, por que não? Vamos tentar continuar assim. O gruo está motivado, mas com tranquilidade para continuar a trabalhar", disse.