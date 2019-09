Grandes dividem manchetes

Raúl de Tomás, do Benfica, Marchesín, do FC Porto, e Leonel Pontos, do Sporting, dividem as manchetes dos jornais desportivos desta segunda-feira.

"A Bola" traça o perfil do novo treinador interino do Sporting, o madeirense Leonel Pontes, "o antivedeta".

Já "O Jogo" fala sobre o guarda-redes argentino do FC Porto, Agustín Marchesín, que tem estado em evidência no início da temporada. Jorge Campos, antigo guarda-redes mexicano, diz que "Marchesín não se deixa intimidar".

"Record" fala na "fórmula RDT". O avançado espanhol custou 20 milhões de euros ao Benfica, ainda não marcou qualquer golo, mas trabalha "para se afirmar na Luz".

O empate entre Rio Ave e Vitória de Guimarães, em jogo atrasado da primeira jornada,