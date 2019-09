Boavista cria novo clube em nome da formação

O Boavista anunciou, esta segunda-feira, a criação de um novo clube, o Bessa Futebol Clube.

Em comunicado no Facebook, o clube axadrezado revelou que a decisão tem como base "um plano de crescimento a médio/longo prazo" e foi tomada "em concordância com a Boavista Futebol SAD".

O novo clube arranca esta época, com a integração de duas equipas, de sub-15 e sub-17.

"No passado, vários protocolos foram estabelecidos com diversas coletividades, o que fez com que os direitos de formação se fossem dispersando por essas entidades externas ao clube. Desta forma, teremos essas futuras verbas asseguradas no universo do Boavista e, simultaneamente, os nossos atletas terão a oportunidade de competir ao mais alto nível", pode ler-se no comunicado do Boavista.