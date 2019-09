Vice-campeã do mundo cede empate no Azerbaijão

A Croácia, atual vice-campeã do mundo de futebol, cedeu um surpreendente empate no terreno do Azerbaijão, esta segunda-feira, em jogo de qualificação para o Euro 2020.

A seleção dos Balcãs adiantou-se no marcador logo aos 11 minutos, por intermédio de Luka Modric, que converteu com sucesso uma grande penalidade. No entanto, ao minuto 72, Khalilzade empatou a contenda.

Com este empate, a Croácia mantém os 10 pontos pode ver a Hungria, que tem nove pontos e vai receber a Eslováquia, tirar-lhe a liderança do grupo E. O País de Gales e a própria Eslováquia, ambos com seis pontos, podem ficar a somente um dos vice-campeões mundiais.