Susaeta ruma ao futebol japonês

Markel Susaeta é reforço do Gamba Osaka, do campeonato japonês.

O extremo de 31 anos deixou o Athletic Bilbau no final da última temporada, a custo-zero, após terminar contrato, e assinou um vínculo com o clube nipónico.

Formado no emblema basco, Susaeta disputou 12 temporadas na equipa principal, com 56 golos apontados num total de 507 jogos disputados.

O Gamba Osaka luta contra a despromoção do principal escalão do futebol japonês e é, atualmente, 14º classificado do campeonato, que está já na reta final.